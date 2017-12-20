Kadavra skandalında ikinci perde! Tek tek sayılıyor

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 19-20 yıl önce getirilen iki kadavranın Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden tarafından izinsiz ve gizli bir şekilde İstanbul'da özel bir üniversiteye kaçırıldığı ve para karşılığı satıldığı iddialarının ardından, hastanede sular durulmuyor. Başhekim Prof. Dr. Mete İdiz, "5 yıldır adeta kapalı kutu olan bir bölüme girdik. Ne var ne yok bilmiyoruz, cumartesi günü Anatomi Bilim Dalı Başkanlığı olarak tüm arkadaşlar ceset ve organ sayımı yapacağız. Eğitim için kullanılan başka cesetlerin de kayıp olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu yapılacak sayım sonrası belirlenecek" diye konuştu.

TEPKİ GÖRDÜ

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, olayın bir skandal olduğunu ve Rektörlük ile Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın izni olmadan yapıldığını yinelerken, "Anabilim dalı başkanı olarak kadavralar üzerinde yetki sadece bende" diyen Prof. Dr. Mağden'e tıp dünyasından büyük tepki var. Meslektaşları Mağden'in açıklamalarını talihsizlik olarak nitelendirirken, Mağden, yaşanan sürecin kendisine hazırlanan bir komplo girişimi olduğunu ileri sürdü. Beş yıla yakındır Anatomi Bilim Dalı Başkanlığı yapan ve bu görevden alınan Prof. Dr. Mağden'in kilitli odası çilingir yardımıyla açıldı. Odadaki kadavra ve organ kayıtları incelemeye alınırken, hastanede kayıtlı 25 kadavrayla ilgili sayım yapılacak. Yeni Asır