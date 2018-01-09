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Kadavra skandalında ikinci perde! Kredi çekmişler

DEÜ Hastanesi yönetimi, kadavra skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak bu süreçte ortaya bir iddia daha atıldı. Prof. Dr. Orhan Mağden’in “Kadavraları bankadan kredi çekerek aldım” dediği öne sürüldü

Kadavra skandalında ikinci perde! Kredi çekmişler

DEÜ Hastanesi yönetimi, kadavra skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak bu süreçte ortaya bir iddia daha atıldı. Prof. Dr. Orhan Mağden’in “Kadavraları bankadan kredi çekerek aldım” dediği öne sürüldü

09 Ocak 2018 Salı 08:01
Kadavra skandalında ikinci perde! Kredi çekmişler
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İZMİRDE'Kİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden'in üniversiteye ait 4 kadavrayı izin almadan İstanbul Okan Üniversitesi'ne verdiğinin ortaya çıkmasıyla patlayan skandal yargıya taşındı. DEÜ Rektör Vekili Erdal Çelik'in talimatıyla iç soruşturmayı tamamlayan üniversite yönetimi olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu arada, Okan Üniversitesi'ne verdiği kadavralarla ilgili söz hakkının kendisinde olduğunu savunan Prof. Dr. Mağden'in, Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik'e söz konusu kadavraları bankadan kredi çekerek satın aldığını iddia ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Rektör Vekili Çelik, "Kredi ile kadavra satın alınması iddiası çok daha çirkin ve yanlış. Bu kadavralar üniversitenin envanterine kayıtlı.
Bu yaklaşım ve bu ifadeyi, en az bu kadavraları hastanemizden kaçırmak kadar yanlış ve talihsiz bir savunma olarak görüyorum" diye konuştu.
DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 19-20 yıl önce getirilen iki kadavranın Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden tarafından izinsiz ve gizli bir şekilde İstanbul'da özel bir üniversiteye kaçırıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mağden, Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınıp hakkında soruşturma başlatıldı. İddialar arasında, Prof. Dr. Mağden'in ders vermek üzere anlaştığı İstanbul'daki özel üniversite hastanesindeki maaşını artırmak için pazarlık yaptığı ve kadavraları da bu yüzden İzmir'den İstanbul'a götürdüğü de yer aldı.

'ÇOK ÇİRKİN VE YANLIŞ'

Tıp dünyasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, olayın bir skandal olduğunu ve rektörlük ve Tıp Fakültesi dekanlığının izni olmadan yapıldığını söyledi. Bu arada Prof. Dr. Mağden'in bu kadavraları yıllar önce bir kutu çikolata ve para karşılığında kimsesizler mezarlığında imamdan aldığı ileri sürüldü. Öte yandan, skandalla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Olayın ilk ortaya çıkmasının ardından kadavralarla ilgili söz hakkının Anatomi Anabilim Dalı Başkanı olarak sadece kendisinde olduğunu savunan Prof. Dr. Orhan Mağden'in, Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'e, "Bu kadavralarla ilgili tüm çalışmaları ben yaptım. Onları almak için bankadan kredi bile çektim" dediği öğrenildi. Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, "Kredi ile kadavra satın alınması iddiası çok daha çirkin ve yanlış. Üniversitemizde bulunan tüm kadavralar envanterimizde kayıtlıdır ve bağışlanan kadavralardır. Bu yaklaşım ve bu ifadeyi, en az bu kadavraları hastanemizden kaçırmak kadar yanlış ve talihsiz bir savunma olarak görüyorum" dedi.

KAYIP SAYISI ARTTI

Başka kadavraların da kayıp olabileceği ihtimali nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastanede kadavra sayımı yapıldı. Kayıp kadavra sayısının 2 değil 4 olduğu ve diğer 2 kadavranın da yine İstanbul'daki sözkonusu özel üniversiteye gönderildiği belirlendi. DEÜ yetkilileri, Okan Üniversitesi yetkilileri ile görüşüp bu kadavralar için savcılığa başvurulacağını bildirdi. Bunun üzerine sürpriz bir gelişme yaşandı. 4 kadavra Okan Üniversitesi tarafından özel ambulansla 2017'nin son günü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geri getirildi. Yeni Asır

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Anahtar Kelimeler:
KadavraDEÜ Hastanesi
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