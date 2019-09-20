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Kaçırılan kız PKK'nın korkunç işlerini anlattı: Piknik bahanesiyle...

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken 6 yıl önce 15 yaşındayken ailesinden zorla koparılan genç kız, ifadesinde "piknik" adı altında dağa kaçırıldığını, her defasında kaçmak istediğinde ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini anlattı.

GÜNDEM 20.09.2019, 15:35
Kaçırılan kız PKK'nın korkunç işlerini anlattı: Piknik bahanesiyle...
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DİYARBAKIR'DAN 6 yıl önce Muazzez Sümer Kız Teknik ve Meslek  Lisesi'nde 10'uncu sınıfta okurken dağa kaçırılan, 2014 yılında annesinin, kızına  kavuşma ümidiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki oturma eylemine  katıldığı B.T, 2 ay önce terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından  kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim oldu.Ailesine 6 yıl sonra kavuşan B.T, ifadesinde kandırılma, dağa  kaçırılma ve örgütten kaçma sürecine ilişkin bilgi verdi.

BELEDİYENİN ÇOCUKLARA YÖNELİK AÇTIĞI KURSLARA KATILMIŞ

İfadesinde B.T, 10. sınıf öğrencisiyken Diyarbakır Büyükşehir  Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dicle-Fırat Kültür Merkezi'nin çocuklara  yönelik açtığı kurslara katıldığını belirtti.Kurs süresince Sümer Park'ta bulunan "Gençlik Meclisi" isimli birimde  sosyal etkinliklere katıldığını ifade eden B.T, ismini "Ali" olarak tanıtan kişi  vasıtasıyla örgütsel çalışmalara dahil edildiğini aktardı.

"PİKNİK" BAHANESİYLE KAÇIRILMIŞ

Ali'nin kendisine, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan  YDG-H'ye katılmasını söylediğini, ailesinin de "bu kişilerle görüşmemesi"  konusunda uyardığını anlatan B.T, çocuk olduğu için bu kişilerin gerçek yüzünü  göremediğini vurguladı.16 Temmuz 2013'te Ali'nin "piknik düzenleyeceklerini ve bazı  arkadaşlarla kendisini tanıştırmak istediğini" söylediğini aktaran B.T, piknik  yapmayı sevdiği için bu teklifi kabul ettiğini dile getirdi. B.T, 2 gün sonra ise  3 erkeğin de bulunduğu bir aracın kendisini almaya geldiğini, onlarla Lice  ilçesine doğru yola çıktıklarını kaydetti.

KAÇIRILDIKTAN SONRA TERÖRİSTLERE TESLİM EDİLMİŞ

B.T, Ali'nin Yolçatı mevkisinde "İşim çıktı" diyerek araçtan indiğini,  daha sonra kırsal bir alanda 2 kadın PKK'lı teröristin kendilerini karşıladığını  görünce çok korktuğunu belirtti."Benimle beraber olan A.D. teröristlere, 'Size vereceğimiz arkadaş  budur' diyerek beni onlara teslim etti. Çok korkmuştum ve o an bir şey diyemedim. Çünkü beklemediğim bir durum yaşanıyordu ve teröristlerin elinde silah vardı." diyen B.T, ifadesinde şunları aktardı: "O an şoka girmiştim. Beni onlara teslim eden kişi 'Biz daha sonra  seni görmeye geleceğiz.' diyerek oradan ayrıldı. Bu kadın teröristlerle 40 dakika yürüyerek, başka 2 kadın teröristin yanına geldik. Bu örgüt üyeleriyle bir gece beraber kaldıktan sonra belirlenen bir noktaya geldik. Burada örgüte yeni katılan 5'i kadın 15 kişi olarak, 15 gün boyunca teorik, askeri ve ideolojik eğitim aldık. Eğitimden sonra bizi 3 silahlı teröristle götürdükleri Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 25 günde ulaştık."

TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN EV HAPSİNE ALINMIŞ

2018'de sağlık sorunları yaşadığını ve Suriye'ye gönderildiğini  kaydeden B.T, burada uzun süre tedavi gördüğünü, sürekli kaçmayı ve ailesini  kavuşmak istediğini, bunun için de planlar yapmaya başladığını söyledi."Şubat ayında kaçma girişimim oldu. Irak sınırında örgütün bir birimi  tarafından yakalandım. 18 gün boyunca ev hapsine alındım. Bu süreçte bana her gün  soruşturma yapıldı." ifadelerini kullanan B.T, kırsal alandaki teröristlerle  sadece yerel halktan olan milisler ve örgüte eski katılım sağlayan teröristlerin  ailelerinin gelerek görüşme yaptıklarını öne sürdü. B.T, "Yabancı teröristlerin yer aldığı 'enternasyonal taburlar'  dediğimiz birimler YPG içerisinde faaliyet gösterirdi. Yabancı gazeteciler ve  terör örgütünü merak eden yabancılar da kamplara ve barınma alanlarına gelirdi."  diye konuştu.

"'KAZMAYI UNUTTUM ALMAYA GİDİYORUM' BAHANESİYLE KAÇTIM"

Terör örgütü PKK'dan kaçış sürecine ilişkin ise B.T. şunları aktardı:"2013'te 15 yaşındayken 'piknik' adı altında dağa kaçırıldım. Her  defasında kaçmak istediğimde ailem ve ben tehdit ediliyordum. Temmuz ayında  bulunduğum gruba mevzi kazma görevi verildi. Yaklaşık 17 gün mevzi kazdık.  Çalışmalar bittiğinde çukura kazmayı attım. 'Kazmayı unuttum, almaya gidiyorum'  bahanesiyle geri dönüp kaçış planımı gerçekleştirdim. Yaklaşık 40 dakika boyunca  arazide koşarak önüme çıkan bir sivil araca bindim. Bu araçla Zaho'ya geldim.  Buradan da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi peşmergelerine teslim edildim. Bu yıl  örgüte katılım en az seviyede hatta hiç katılım yok. Ailemi ve devletimi  uğraştırdığım için çok pişmanım."

#PKK #Diyarbakır Anneleri
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