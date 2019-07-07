Kaçırılan genç kız bakın nerede bulundu

Adana'da bir yakınının düğününde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırılan genç kız, polis ekipleri tarafından mısır tarlasında bulundu

Kaçırılan genç kız bakın nerede bulundu
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir  yakınının düğüne katılan 18 yaşındaki R.T, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce  otomobille kaçırıldı.

 Yakınları R.T'nin kaçırıldığını fark edince durumu polis ekiplerine  bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, R.T'nin götürülebileceği yerlerde  araştırma başlattı.

 Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada, Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir  mısır tarlasından kadın sesleri geldiği ve kadının yardım istediği ihbarı üzerine  olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ve R.T'yi üzerindeki abiye kıyafet ile tarlada  bulan ekipler, hafif yaralı olduğu tespit edilen kızı ekip aracıyla Hürriyet  Polis Merkezine götürdü.

 Polis merkezine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.T,  Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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