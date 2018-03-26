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Kaçarken her şeyi ona devretmişti! İşte Tosun'un sağ kolu

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçarken görevi devrettiği Niyazi Karakoç'un, Ümraniye Belediyesi'nde geçtiğimiz Şubat'a kadar şef olarak görev yaptığı, BEM-BİR Sendikası'nda da şube başkanı olduğu ortaya çıktı

Kaçarken her şeyi ona devretmişti! İşte Tosun'un sağ kolu

Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçarken görevi devrettiği Niyazi Karakoç'un, Ümraniye Belediyesi'nde geçtiğimiz Şubat'a kadar şef olarak görev yaptığı, BEM-BİR Sendikası'nda da şube başkanı olduğu ortaya çıktı

26 Mart 2018 Pazartesi 17:54
Kaçarken her şeyi ona devretmişti! İşte Tosun'un sağ kolu
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 ÇİFTLİK Bank'ta vurgunun 1 milyar TL'yi geçtiği dolandırılan insan sayısının da 200 bine yükseldiği tespit edilirken, Çiftlik Bank skandalı ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha günyüzüne çıkıyor.

GÖREVİ KARAKOÇ'DA DEVRETMİŞTİ!

29 Aralık 2017'de şirketi İstanbul'a taşıyarak tüm şirket hisselerinden vazgeçen firari Mehmet Aydın da geçtiğimiz ay genel müdürlük görevine Niyazi Karakoç'u getirmişti.

Niyazi Karakoç'un sendikanın sayfasında bulunan özgeçmişinde Ümraniye Belediyesi'nde çalıştığı yazıyor.


Niyazi Karakoç'un sendikanın sayfasında bulunan özgeçmişinde Ümraniye Belediyesi'nde çalıştığı yazıyor.

Çiftlik Bank mağdurları da acı gerçeğe Karakoç'un açıklaması ile ikna olmuştu. İşte o ismin Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) İstanbul 7'nci şubenin başkanlığını yapan Niyazi Karakoç olduğu öğrenildi.


ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDE ŞEF

Karakoç'un aynı zamanda Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı olarak, idari işler şefliğinde şef ünvanı ile çalıştığı ortaya çıktı. Tartışılan isim Karakoç, 9 Şubat 2018'de memuriyetten istifa etti. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKMehmet AydınI Niyazi Karakoç
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