Kaçak silah imalatı yapılan eve operasyon

ŞAHİNBEY İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu bazı kişilerin Etiler Mahallesi Mardin Tepe Sokak'ta silah imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takibin ardından, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de desteğiyle söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, silah imalatında kullanılan materyaller, 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi, polis yeleği ile bir bilgisayar ele geçirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyette götürüldü.