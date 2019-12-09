Kaçak maden ocağında facia
Zonguldak'ta, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında facia yaşandı. Kaçak maden ocağı mühürlendi
OLAY, saat 19.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız işletilen ocakta çalışan Afganistan uyruklu soyadı öğrenilemeyen Abbas (25), ocak girişindeki desandre olarak adlandırılan meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B., polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri sevk edildi. Abbas'ın metan gazından zehirlenmiş olabileceği bilgisi üzerine, kurtarma ekipleri ocağa maske takarak girdi. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan Abbas'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından ocağı mühürlerken, K.B.'yi de ifadesini almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:52
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Crystal Palace
|16
|22
|10. Newcastle
|16
|22
|11. Arsenal
|15
|19
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|15
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9