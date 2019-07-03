Kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

Elazığ'da, yakalanmamak için çalılarla çevirdikleri alanda kaçak kazı yaparken jandarmanın drone ile tespit ettiği 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü
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ALINAN bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze  bağlı Sedeftepe köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma  başlattı. 
 
Hem karadan hem de drone destekli havadan arazi taraması yapan  ekipler, çalılar ve kuru otlarla kamufle edilmiş bir alanda kaçak kazı  yapıldığını belirledi. 
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda 4  şüpheli, düzenlenen operasyonla kaçak kazı yaptıkları yaklaşık 7 metre  derinliğindeki çukurda suçüstü yakalandı. 
 
Olay yerinde yapılan aramada, 51 metre elektrik kablosu, kazı  makinesi, manivela, kazma, kürek ile dalgıç pompası ele geçirildi.
 
Şüphelilerin elektrik kablosunu yakındaki bir ikametgahtan kaçak  elektrik almak için kullandıkları belirlendi.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 
 

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