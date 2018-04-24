Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.003
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7275
EURO
4.9845
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Kaçak göçmenler yakalandı

İzmir’de Yunanistan'a bağlı adalara yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler yakalandı

İzmir’de Yunanistan'a bağlı adalara yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı

24 Nisan 2018 Salı 09:15
Kaçak göçmenler yakalandı
banner404


20 Nisan tarihinde saat 08.10 sıralarında İzmir’in Dikili ilçesi önlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karşıyaka gemisi, hareket halinde tespit ettiği göçmen botunu durdurdu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu botta içinde bebeklerin de bulunduğu Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İzmirKaçak Göçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliği ve Gül'ün adaylığına ilk yorum
Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliği ve Gül'ün adaylığına ilk yorum
Devrim gibi karar! Zararı site yönetimi ödeyecek
Devrim gibi karar! Zararı site yönetimi ödeyecek
Akşener sorusu Bahçeli'yi kızdırdı: Bize sormayın
Akşener sorusu Bahçeli'yi kızdırdı: Bize sormayın

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim