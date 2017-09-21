Kaçak göçmen operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray'da bir grup göçmenin 2 otobüs ve 1 binek araçla yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine araçlar durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 3'ü Irak uyruklu 9 organizatör şahıs ile 72'si çocuk toplam 163 kaçak göçmen yakalandı.
Araçlarda yapılan aramalarda ise 6 adet can yeleği, 6 adet şambrel, 4 adet pompa ve göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen 2 Bin 350 TL para ele geçirildi.
Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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