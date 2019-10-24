Kaçak avcılara ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube şefliği ekipleriyle birlikte Tahta Köprü Sulama Barajı çevresine kaçak avcılara yönelik operasyon yaptı. Bölgede koruma altında olduğu belirtilen oklu kirpi avladığı belirlenen İ.Ö ve H.D ekipler tarafından yakalandı. Ekipler 2 kaçak avcıya 8 bin TL para cezası kesildi.