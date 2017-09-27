Kaçak avcılara 7 bin 970 liralı ceza

KONUYLA ilgili yapılan açıklamada, Konya ilinin 8 farklı bölgesindeki avlaklarda av koruma ekipleri tarafından yürütülen denetim ve kontrollerde 250 avcının kontrol edildiği belirtildi. Kontrollerde 4950 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet ettiği tespit edilen kaçak avcılara işlem yapıldığı, bu çerçevede 7 bin 970 liralık idari para cezasının uygulandığının ifade edildiği açıklamada, avlaklarda kullanımı yasak olan bıldırcın avında kullanılan ses cihazlarına imha edilmek üzere el konulduğu, 3 takozsuz av tüfeğinin mülkiyetinin kamuya geçirildiği, 2’sinin ise jandarma ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
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