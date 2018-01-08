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Kabus dolu gece...Şelalede mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı

Dün gece boyunca ateş yakarak eksi 5 derecede geceyi ormanda geçiren 3 günübirlikçi askeri helikopterle kurtarıldı

Kabus dolu gece...Şelalede mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı

Dün gece boyunca ateş yakarak eksi 5 derecede geceyi ormanda geçiren 3 günübirlikçi askeri helikopterle kurtarıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:22
Kabus dolu gece...Şelalede mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı
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TÜRKİYE'NIN en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken uçurumda mahsur kalan ve geceyi eksi 5 derece soğukta ormanda geçiren 3 kişi, helikopterle kurtarıldı. 
Dün öğleden sonra Oteller Bölgesi'nden yürümeye başlayan ve Bakacak Bölgesi'nde şelaleden aşağıya indikleri esnada mahsur kalan 3 kişi için dün gece Jandarma Arama Kurtarma, Başbakanlık AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri seferber oldu.
Biri hafif yaralı 3 kişinin mahsur kaldığı bölge çok buzlu ve kayalık olduğu için bölgeye helikopter istenmişti. Eskişehir'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen kurtarma helikopteri gece yoğun fırtına sebebiyle alçalamamıştı.
Yaklaşık 50 kişilik kurtarma ekibi de bölgeye inmekte güçlük çekince ateş yakmaları ve kardan ev yapmaları tavsiye edilen 3 kişi ormanda eksi 5 derecede sabahladı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter bir kez daha bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Biri hafif yaralı 3 kişinin kurtarma helikopteriyle kurtarıldığı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 09:25
Anahtar Kelimeler:
Kabus
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