Kaburgasından ve kulağından burun yapıldı hayatı kabusa döndü

Sayısız kez operasyon geçirdiği için doktorları tarafından, “Michael Jackson’a benzeyeceksin” sözleri ile alay konusu olan Karadağ şifayı İstanbul’da buldu. Dokuzuncu ameliyatında nefes almaya başlayan Karadağ; “ Ben yeniden doğdum” dedi.

Bursa’da geçirdiği trafik kazasında direksiyona çarptığı burnunun kırılması sonrasında hayatı kabusa dönen Hatice Naime Karadağ eski haline dönebilmek için sayısız kez ameliyat geçirdi. Karadağ’a önce 5 yıl ara ile iki kez kaburgalarından ve kulağından parça alınarak yeni bir burun yapıldı. Ancak kısa süre sonra burnu ile dudakları arasındaki mesafenin dar olması sebebiyle nefes alamamaya başlayan Karadağ’a bu müdahale de sonuçsuz kaldı.

“DÖRT ÇOCUK DOĞURDUM BÖYLE ACI GÖRMEDİM”

Tekstilde Kalite Müfettişi olarak çalışan 56 yaşındaki Hatice Naime Karadağ 15 yıl içinde 8 kez geçirdiği operasyonların acısını, “Dört çocuk doğurdum böyle acı görmedim” sözleri ile tanımladı.

“MICHAEL JACKSON” BENZETMESİ

Kaburgalarından ve kulağından yapılan burun ile nefes almaya çalışan kadın 15 yıl içerisinde ameliyat masalarında ‘maskara’ olduğunu şu sözler ile anlattı: “ Bursa yolunda kaza yaparak burnum kırıldı ve eğri kaynadı. İstanbul’a döndüğümde ise tekrar burnum kırılarak iki kez lokal anestezi ile ameliyat oldum. Daha sonra ise burnumun kenarında çöküntü meydana geldi ve nefes alamıyordum. Burun derim kalın olduğu için hiçbir doktor ameliyata yanaşmadı. Ardından iki kez kulağımdan ve kaburgalarından alınan kıkırdakla burun çatım onarıldı. Ama burnum tekrar düştü. Burnum ve dudaklarım arasındaki mesafeyi görmem mümkün değildi. Birçok doktor benimle alay etti. Hatta bazı doktorlar ‘ Michael Jackson’a benzeyeceksin’ diyerek alay bile ettiler.”

AYNAYI YANINDAN AYIRMIYOR

İstanbul’da Estetik International Sağlık Grubu'nda dokuzuncu kez ameliyat masasına yatan Karadağ, yapılan operasyonla aynalarla barıştığını söyledi. Karadağ; “ Ayna benim yanımdaydı bütün gece. İş yerimdeki arkadaşlardım bu kez başardın dediler. Çocuklarım ‘anne sen normal biri değilsin’ sözleri ile şaşkınlıklarını anlattılar. Yeniden doğdum ve güzel bir kadın olarak hayata başlıyorum” diye konuştu.

“BASİT BİR AMELİYAT OLDU”

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Bülent Cihantimur da yapılan operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: “Burada burun büyütme değil de küçülmeye şeklinde gittik. Burun derisini kontrollü biçimde incelterek geriye doğru yapışmasını sağladık. Rahat ve basit bir ameliyat oldu. 8 kez ameliyat olmak demek yılların kaybolması demek. Bunların yaşanmaması için burun ameliyat oldukça basit ama uzman ellerde olduğu sürece bir operasyon.

Burun estetiği ameliyatlarının Türkiye’de en zor operasyonlar arasında yer aldığını aktaran Op. Dr. Cihantimur; “ Burun estetiği Türkiye’de en çok yapılan ameliyat ve bir o kadar da kötü sonuç var. Bu tip hastalarda yani daha önce ameliyat olmuş hastalarda ikinci ameliyatı yapmak bile çok riskli çünkü hasta bir travma yaşıyor. Çünkü 8 kişilik bir başarısızlık olduğu için doktor adını o listeye yazdırmak istemiyor” dedi.