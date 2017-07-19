Kabinede yer bulamayan Burhan Kuzu sitem etti: Allah’a havale ediyorum

Kabine değişikliği sonrası Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Twitter üzerinden Burhan Kuzu'ya "Olsun be Burhan Hocam" yazdı. Kuzu, Dede'nin bu mesajına "Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapayım. Allah'a havale ediyorum" şeklinde cevap verdi.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklamasının ardından gözler kabinede yer bulamayan isimlere çevrildi. Gazeteci Ersoy Dede ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu arasında Twitter'da ilginç bir diyalog yaşandı.

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