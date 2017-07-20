Kabinede kan değişimi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 4 saati aşan sürpriz görüşmenin ardından yeni kabineyi kamuoyuna açıkladı. Altı ismin dışarıda kaldığı, beş ismin de yer değiştirdiği, toplam 11 değişiklik yapılan kabine revizyonu, Ak Parti olağanüstü kongresinden bu yana gündemdeydi. Yeni kabineyi açıklayan Yıldırım, “Hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. Ne görevi bırakan ne de alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu zaman zaman yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Genel olarak demokraside, siyasette olan bir şeydir” dedi.

‘Birlikte istişare yaptık’

“Bakanlar Kurulu değişikliği ile ilgili bugün Cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk” diyen Yıldırım, “Yaptığımız görüşme ve istişare sonucu yeni bakanlar kurulu oluştu. Milletimiz için güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. 15 bakanımız görevlerini sürdürecek. Altı yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan bayrağı devralacak. Beş bakanlar kurulu üyemizin görev değişikliği ile kabinede görevlerini sürdürecekler. 26 bakan ve başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulu’nun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği sonucu ortaya çıkmıştır. Beş arkadaşımızın görev yeri değişmiş altı yeni arkadaşımız da yeni üyesi olmuştur. Görevine devam etmeyen, görev almayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alanlara başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Görev dağılımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yıldırım, “Başbakan yardımcılarının görev alanları daha sonra ilan edilecektir” eklemesini de yaptı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI

26 yıl sonra ilk

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte ikinci kadın bakan olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı koltuğuna oturan Jülide Sarıeroğlu, 26 yıl sonra bir ilk oldu. 1979 doğumlu Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarihindeki ikinci kadın bakan oldu. Çalışma Bakanlığı’ndaki ilk kadın bakan Dr. İmren Aykut olmuştu. Özal hükümetinde yer alan Aykut, 21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında görev yapmıştı. Adana doğumlu Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan yeni Bakan’ın “Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler” isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.

SAĞLIK BAKANLIĞI

6 çocuk babası genel cerrah

3 Temmuz 1954’te Samsun’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede genel cerrahi ihtisası yaptı. Demircan, Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağı doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı görevlerinde bulundu. 20 ve 21. Dönem’de Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümet’te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönem’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Samsun Milletvekili Demircan, evli ve 6 çocuk babası.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Yunanistan doğumlu Adalet Komisyonu üyesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 1972 Yunanistan Gümülcine doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

ADALET BAKANLIĞI

Refah ve Fazilet kökenli

12 Mart 1977’de Gaziantep Nizip’te doğan Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gül, AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. Gül, evli ve 3 çocuk babası.

SPOR BAKANLIĞI

Haberini telefonla aldı

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bakan olduğu haberini Meclis koridorlarında telefonla aldı. Bak, Başbakan Binali Yıldırım’ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasının ardından, iktidar kulisinde milletvekillerinin ve gazetecilerin tebriklerini kabul etti. Basının “Haberiniz var mıydı” sorusu üzerine Bak, “Yok. Genel Kurulda’ydım. Arkadaşlar telefon etti” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür eden Bak, “Tabii ben spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı ve çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım” dedi.

TARIM BAKANLIĞI

Fakıbaba sürprizi

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı döneminden tanınan Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik’in yerine yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu. Böylece kabinede bölge dengesinin korunduğu belirtiliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Fakıbaba, “Sürpriz oldu. Önemli olan bakanlığın hakkını verebilmek” dedi. 16 Aralık 1951’de Şanlıurfa Birecik’te doğan Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisas yapan Fakıbaba, Iğdır ve Birecik devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babası.