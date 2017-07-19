Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

"BAKANLARIN İstifası ve Atanmasına Dair İşlem" kapsamında, Başbakan Yardımcılıklarında Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak'tan boşalan makamlara Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu getirildi.

Bekir Bozdağ'ın yerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu atandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç yerine Osman Aşkın Bak getirildi, Faruk Çelik'in yerine Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atandı.

Nabi Avcı'nın yerine Kültür ve Turizm Bakanlığına Numan Kurtulmuş getirilirken Milli Savunma Bakanlığı görevi Fikri Işık'tan Nurettin Canikli'ye devredildi. Recep Akdağ'dan boşalan Sağlık Bakanlığına ise Ahmet Demircan atandı.

Başbakan yardımcılarının görev ve sorumluluk alanları daha sonra açıklanacak