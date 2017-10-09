Kabindeki göz yakan kötü koku nedeniyle THY uçağı acil iniş yaptı

TÜRK Hava Yolları'nın ( THY) İstanbul-Brüksel seferini yapan uçak, içeride geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
YOLCULARDA GÖZ YANMASINA NEDEN OLDU
THY'den yapılan açıklamaya göre, Brüksel'e gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan TC-JPR Airbus 320 tipi TK 1945 sefer sayılı uçakta, kalkıştan bir süre sonra geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedildi.
YOLCULAR BOŞALTILDI
Durumun kaptana bildirilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na mecburi iniş yapan uçakta, yolcularda herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. Yetkililerce uçakta teknik inceleme başlatılırken, yolcular bekleme salonuna alındı.
İSTANBUL'DAN UÇAK GİDİYOR
THY, incelemenin uzaması ihtimaline karşı, 3 bebeğin de aralarında bulunduğu 129 yolcunun seyahatlerine devam etmesi için Atatürk Havalimanı'ndan bir uçak gönderdi.
Uçağın yerel saat ile 18.00'de Viyana'da olması bekleniyor.
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