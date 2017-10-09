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Kabindeki göz yakan kötü koku nedeniyle THY uçağı acil iniş yaptı

THY İstanbul-Brüksel seferini yapan uçak, kabinde geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedilmesi üzerine Viyana'ya acil iniş yaptı

Kabindeki göz yakan kötü koku nedeniyle THY uçağı acil iniş yaptı

THY İstanbul-Brüksel seferini yapan uçak, kabinde geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedilmesi üzerine Viyana'ya acil iniş yaptı

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:47
Kabindeki göz yakan kötü koku nedeniyle THY uçağı acil iniş yaptı
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TÜRK Hava Yolları'nın ( THY) İstanbul-Brüksel seferini yapan uçak, içeride geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedilmesi üzerine  Viyana Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

YOLCULARDA GÖZ YANMASINA NEDEN OLDU

THY'den yapılan açıklamaya göre,  Brüksel'e gitmek üzere  Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan TC-JPR Airbus 320 tipi TK 1945 sefer sayılı uçakta, kalkıştan bir süre sonra geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedildi.

YOLCULAR BOŞALTILDI

Durumun kaptana bildirilmesi üzerine  Viyana Uluslararası Havalimanı'na mecburi iniş yapan uçakta, yolcularda herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. Yetkililerce uçakta teknik inceleme başlatılırken, yolcular bekleme salonuna alındı.

İSTANBUL'DAN UÇAK GİDİYOR

THY, incelemenin uzaması ihtimaline karşı, 3 bebeğin de aralarında bulunduğu 129 yolcunun seyahatlerine devam etmesi için  Atatürk Havalimanı'ndan bir uçak gönderdi.

Uçağın yerel saat ile 18.00'de  Viyana'da olması bekleniyor.

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THYİstanbul-Brüksel Seferini Yapan UçakKötü Koku
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