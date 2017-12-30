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JÖH tüm yolları kapattı! 'Takbul' ile tek tek inceliyor

Uludağ’da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırıldı

JÖH tüm yolları kapattı! 'Takbul' ile tek tek inceliyor

Uludağ’da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırıldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:20
JÖH tüm yolları kapattı! 'Takbul' ile tek tek inceliyor
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KAYAKSEVERLERİN 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ’da yeni yıl öncesi alınan önlemler üst seviyeye çıkartıldı. JÖH ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki bazı jandarma birlikleri de Uludağ’a yönlendirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı oteller bölgeleri ile Sarıalan’ı gece görüşlü 'drone'larla 24 saat kontrol altında tutuyor. Uludağ’a Milli Parklar’dan giriş yapan tüm araçlar ve tatilcilerin kimlikleri, 'Takbul' adı verilen özel gözlüklerle kısa sürede inceleniyor. Araçlarda yapılan aramalarda bomba ve uyuştucu eğitimi alan köpekler de bulunduruluyor.

MÜŞTERİ GİBİ GİRECEKLER

Uludağ’da kar motoru ile devriye gezen ekip sayısı artırılırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sivil jandarmalar da görev yapacak. Eğlence yerlerindeki şüpheli kişiler müşteri gibi buraya gelecek kadın ve erkek jandarmalar tarafından takip edilecek.

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UludağJÖHBursa İl Jandarma KomutanlığıTakbul
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