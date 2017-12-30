JÖH tüm yolları kapattı! 'Takbul' ile tek tek inceliyor

KAYAKSEVERLERİN 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ’da yeni yıl öncesi alınan önlemler üst seviyeye çıkartıldı. JÖH ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki bazı jandarma birlikleri de Uludağ’a yönlendirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı oteller bölgeleri ile Sarıalan’ı gece görüşlü 'drone'larla 24 saat kontrol altında tutuyor. Uludağ’a Milli Parklar’dan giriş yapan tüm araçlar ve tatilcilerin kimlikleri, 'Takbul' adı verilen özel gözlüklerle kısa sürede inceleniyor. Araçlarda yapılan aramalarda bomba ve uyuştucu eğitimi alan köpekler de bulunduruluyor.
MÜŞTERİ GİBİ GİRECEKLER
Uludağ’da kar motoru ile devriye gezen ekip sayısı artırılırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sivil jandarmalar da görev yapacak. Eğlence yerlerindeki şüpheli kişiler müşteri gibi buraya gelecek kadın ve erkek jandarmalar tarafından takip edilecek.
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