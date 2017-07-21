Jetler prova için havalandı! Halk tedirgin oldu

23 Temmuz Erzurum Kongresi etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 jet bugün saat 14. 00 sıralarında havalanarak prova yaptı. Jet Üssünden kalkan savaş uçaklarının şehir merkezinden yakın geçişi esnasında çıkardığı ses bazı vatandaşları tedirgin etti. Erzurum Valiliğinden hemen açıklama yapılarak jetlerin prova uçuşu yaptıkları belirtildi.

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