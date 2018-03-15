Jet faciasında ölen 9 kişiye veda! Cenazede gözyaşları sel oldu

GEÇTİĞİMİZ Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hananel, Eda Uslu ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. İlk olarak Lianna Hananel için Ulus'taki Musevi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından toprağa verildi.

LİANA VE JASMİN TOPRAĞA VERİLDİ

İran'daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel'in eşi Erol Hananel'in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü.

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene Baruh'un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi.

KABİN MEMURU EDA'NIN ANNESİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 41 yaşındaki kabin memuru Eda Uslu için cenaze töreni düzenleniyor. Uslu'nun tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze töreninin düzenleneceği Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Burada Uslu'nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin tabut başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

TABUTUNA GELİN DUVAĞI KONULDU

Eda Uslu'nun tabutunun önüne ailesi tarafından fotoğrafı konuldu. Tabutun üstüne ise bekar olan Uslu için gelin duvağı yerleştirildi.

Kılınan namazın ardından Eda Uslu'nun cenazesi defnedilmek üzere Hadımköy Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına katılan onlarca kişilik kalabalık havadan da görüntülendi.

AYŞE VE ASLI İÇİN ZİNCİRLİKUYU'DA ORTAK TÖREN

Ayşe And ve Aslı İzmirlinin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Cenaze namazları kılanan Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

MELİKE KUVVET'İN TABUTUNA PİLOT TULUMU KONULDU

Kaza yapan özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da kaldırıldı. Kuvvet'in tabutunun üzerine binbaşı rütbesi olan pilot tulumu bırakıldı.

ZEYNEP COŞKUN YARIN BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Zeynep Coşkun yarın Bursa'da defnedilecek. Düşen jette hayatını kaybeden kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi için kimlik tespit çalışmaları ise İran'da sürüyor.