Jelena Karleusa'nın tatil keyfi

JELENA Karleusa, instagram hesabından cesur paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.
Tekneden bikinili fotoğraflarını yayımlayan Sırp şarkıcı, güzel fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.
38 yaşındaki güzel, bacak bacak üzerine attığı bir kareye, "Hayatın tadını çıkar" notunu yazdı.
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