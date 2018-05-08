Japon kızı dava açmıştı! 'Cep Herkülü'nün mezarı açılacak

4 TEMMUZ'DA MEZARI AÇILACAK, DNA VE DOKU ÖRNEKLERİ ALINACAK Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

JAPON KIZI, 3 ÇOCUĞUNA BABALIK DAVASI AÇTI Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı. Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

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