Jandarmanın dikkati faciayı önledi

DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, 17 Ekim 2017 Salı günü saat 16.00 sıralarında mayın/EYP arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu esnada, Silvan ilçesi Taşpınar ve Çiğdemli köyleri yol ayrımında asfalt yol kenarına yerleştirilmiş 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış mayın/EYP düzeneği tespit edilmiştir. Söz konusu mayın/EYP düzeneği Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir” denildi.

Açıklamada, Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari mezrası bölgesinde 17 ve 18 Ekim 2017 tarihlerinde icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde ise, silahlı terör örgütü üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranan 2 şüphelinin yakalanmayı müteakip, cumhuriyet savcısının talimatı uyarınca gözaltına alındığı kaydedildi.