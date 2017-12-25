Jandarma’da bir dönem sona erdi

YAYIMLANAN genelgeyle 1 Ocak itibariyle Jandarmapersoneli artık eski yeşil üniformanın yerine renk ve model olarak her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin çeşitli tonlarındaki üniformaları giyecek. Pilot uygulamalar şimdiden başladı.

KOMUTAN GİYMEYE BAŞLADI

Yeni üniformaların pilot olarak bazı birliklerde kullanılmasına başlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni üniformayı kullanmaya başladı. Özel harekat birimlerinin üniformaları da daha önceki üniformalardan farklı şekilde haki tonda olacak. Törenlerde kullanılacak üniformalar da farklı olacak.

“KAYIK KEP” TARİH OLDU

Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı “kayık kep” denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak.