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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyonu

İçişleri Bakanlığından ortak operasyon açıklaması yapıldı

GÜNDEM 04.09.2019, 22:40
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyonu
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İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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