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Jandarma, uyuşturucuyu böyle tanıttı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi Karaoğlan Mahallesi’nde Uluabat Gölü içinde bulunan sazlık ve çalılık alanlarda piyasa değeri 320 bin lira olan 675 kök hintkeneviri ele geçirildi

Jandarma, uyuşturucuyu böyle tanıttı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi Karaoğlan Mahallesi’nde Uluabat Gölü içinde bulunan sazlık ve çalılık alanlarda piyasa değeri 320 bin lira olan 675 kök hintkeneviri ele geçirildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:48
Jandarma, uyuşturucuyu böyle tanıttı
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JANDARMA ekipleri bir kahveye topladığı mahalle sakinlerini ele geçirdikleri hintkenevirlerini göstererek uyuştucu konusunda uyararak destek istedi.

Mustafakemalpaşa İlçesi Karaoğlan Mahallesi Tunuskavağı Mevkii'nde devriye gezen Jandarma ekipleri havadan “drone” ile karadan ise sazlık ve çalılık alanlarda yaptıkları denetimlerde piyasa değeri 320 bin lira olan 675 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ovazaatlı, Tepecik, Yeşilova, Ormankadı ile Ayaz Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 250 kişiyi bir kahveye toplayarak uyuşturucu çeşitlerini tanıtıp hint kenevirlerinin nasıl esrara dönüştürülüp gençlerin zehirlendiğini anlattı. Ele geçirilen kenevir bitkilerine imha edilmek için el konulup kimlerin diktiği araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BursaJandarmaHintkeneviriUyuşturucu
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