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Jandarma karakolu hizmete açıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Sabuncubeli mevkisinde kurulu jandarma karakolu yeniden hizmete açıldı

Jandarma karakolu hizmete açıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Sabuncubeli mevkisinde kurulu jandarma karakolu yeniden hizmete açıldı

10 Kasım 2017 Cuma 19:29
Jandarma karakolu hizmete açıldı
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SABUNCUELİ mevkisinde toplam 6 bin nüfusun bulunduğu Kayapınar, Karakoca, Gökçeler ve Turgutalp mahalleleriyle Manisa - İzmir karayolu güvenliği için hizmet verecek Sabuncubeli Karakol Komutanlığı binasının hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi.
Çevre köylülerin de katılımıyla düzenlenen törende Vali Mustafa Hakan Güvençer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, karakolun açılış kurdelesini kesti. 
 
Karakol binasının gezilmesinin ardından şehitler için dua edildi.
 
Kayapınar Mahalle Muhtarı Ferzende Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce aynı bölgede bulunan karakolun 2013 yılında kapandığını belirterek, "Yoğun ısrarlarımız sonucu Vali Mustafa Hakan Güvençer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can taleplerimizi dikkate aldı. Bölge sakinleri ve mahalle muhtarları olarak karakolun yeniden hizmete girmesinden dolayı çok memnun olduk. Önemli bir ihtiyaçtı." dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
YunusemreJandarma Karakolu
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