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Jandarma Genel Komutanlığı, Portakal'ı yalanlayarak tepki gösterdi

Jandarma Genel Komutanlığı, Fatih Portakal'ın sunumuyla ekrana gelen FOX Ana Haber'de yer alan "Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın arkadan kelepçelenerek sevk edildi" iddiasına tepki göstererek, "Şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 23.10.2019, 08:04
Jandarma Genel Komutanlığı, Portakal'ı yalanlayarak tepki gösterdi
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ESKİ Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Mızraklı'nın, adliyeden sevk edilirkenki görüntülerini ana haber programına taşıyan Fatih Portakal, "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" yorumunu yaptı. Portakal'ın ifadelerine Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından tepki gösterildi.

PORTAKAL "ARKADAN KELEPÇELENDİ" DEDİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Fatih Portakal ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın tutuklanma haberini ana haber programında ele aldı. Portakal, Mızraklı'nın haberini sunduktan sonra, "Arkadan elleri kelepçelenerek, bu şekilde götürüldü" ifadelerini kullandı.

"KELEPÇE TAKILMADAN SEVK EDİLMİŞTİR"

Portakal'ın bu ifadelerine Jandarma Genel Komutanlığından tepki geldi. Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından, Fatih Portakal'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." ifadelerine yer vererek, Mızraklı'nın elleri serbest olduğu fotoğrafları da yayınladı.

FATİH PORTAKAL ÖZÜR DİLEDİ

Bu gelişme üzerine Fatih Portakal, "O fotoğrafta kelepÇeli olduğu intibağı uyandırıyordu. Yorum hatalı olmuş. Mızraklı, kelepçelenerek cezaevine gönderilmemiş. Özür dilerim. Bakanlığın hassasiyeti için de teşekkürler." diyerek özür diledi.

#Jandarma Genel Komutanlığı #Fatih Portakal #FOX Ana Haber
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