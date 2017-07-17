Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sürpriz paylaşım 'Kış geldi! Olsun...'

TWİTTER hesabından yapılan paylaşımları ile dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı, 7. sezonu başlayan Game Of Thrones'a da göndermede bulundu Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan videoda Jandarma Bandosu, dizinin giriş müziğini seslendirdi.Daha önceki paylaşımları ile dikkatleri çeken Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesabından şu paylaşım yapıldı;
"Kış Geldi! #GoTS7
Olsun, Jandarma varsa herkes güvende!"
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