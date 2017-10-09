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Jandarma er birliğinde ölü bulundu

İzmir'in Urla İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 20 yaşındaki jandarma er Ramazan Özmen, başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. İnceleme yapan polis, olayın intihar olduğu üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor

Jandarma er birliğinde ölü bulundu

İzmir'in Urla İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 20 yaşındaki jandarma er Ramazan Özmen, başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. İnceleme yapan polis, olayın intihar olduğu üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:20
Jandarma er birliğinde ölü bulundu
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OLAY, dün akşam saatlerinde Urla İlçe Jandarma Komutanlığı Birliği'nde meydana geldi. İlçede jandarma olan ve emekli bir korgeneralin koruma askerliğini yapan Ramazan Özmen, görev yaptığı birliğin koğuşunda başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Askerin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İzmir'den görevlendirilen cinayet büro ekiplerinin olayın intihar olduğu üzerinde durduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan ÖzmenİzmirUrla İlçesi Jandarma Komutanlığı
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