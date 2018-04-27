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Jandarma'da FETÖ operasyonu: 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya gözaltı kararı

Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi

Jandarma'da FETÖ operasyonu: 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya gözaltı kararı

Son dakika! Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi

27 Nisan 2018 Cuma 10:22
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya gözaltı kararı
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FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜTÜN MAHREM İMAMLARINA OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, zanlıların, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

12 BİNBAŞI VE 20 YÜZBAŞI İÇİN GÖZALTI KARARI

Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor. Öte yandan, zanlılardan 18'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

48 ÖĞRETMEN İÇİN DE GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

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