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İzmir'de askeri alana yıldırım düştü! Yaralı askerler var...

İzmir Foça‘da bulunan 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım düşmesi nedeniyle 7 asker yaralandı

GÜNDEM 13.09.2019, 12:15 13.09.2019, 12:17
İzmir'de askeri alana yıldırım düştü! Yaralı askerler var...
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İZMİR'İN Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'ndeki bulunan 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine, sabah saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Eğimde olan askerlerden 7’si yaralanırken, yaralı askerler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3’ü taburcu edildi ve birliklerine gönderildi. 4 asker ise Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yıldırımın eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

#İzmir #yıldırım
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