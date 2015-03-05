İzmir Gamze'ye ağlıyor

05 Mart 2015 Perşembe 09:27
LÖSEMİ hastalığı ikinci kez tekrar edince 3 yaşındaki oğlu Atakan’ı bırakıp gitmemek için çığlığını tüm Türkiye’ye yazdığı mektupla duyuran Gamze Akbaş’ın iyileşmesi için tek çare aile dışında dokusuna uygun bir kemik iliği bulunmasıydı. Bekleyiş sonunda uygun donör İtalya’da çıktı ve Gamze Akbaş, Gebze’de özel bir sağlık kuruluşunda ilik nakli oldu.Geçen süre içinde bağışıklık sistemi sıfırlanan ve nakli yapılan kök hücrenin vücuda uyum sağlaması beklenen Gamze Akbaş, bu süre içinde eşi Emrah Akbaş dışında kimseyle görüşemedi. Zorlu süreç sonrası Gamze Akbaş taburcu olmuş ve oğluna kavuşmuştu. Akbaş'ın cenazesinin yarın Öğle namazına müteakip Karşıyaka Ali Gültekin Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Kaynak: Banu ŞEN / İZMİR
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Son Güncelleme: 05.03.2015 08:30