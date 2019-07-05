İzmir'de ele geçirildi! Bakın paraları nereye gizlemişler...

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şebekenin üyesi 30 şüpheliden 15'i tutuklandı

İzmir'de ele geçirildi! Bakın paraları nereye gizlemişler...
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ALINAN bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya organize  şekilde sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.  İstanbul'dan getirilen sahte paranın Karabağlar'da M.Y'ye ait bir evden  kalpazanlara dağıtıldığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde  yapılan aramalarda banyo kapısının kasası ile duvar arasında pervazla gizlenen  bölmede 200 adet 100 liralık sahte para ele geçirdi.

Şebekenin elebaşı da yakalandı

Operasyonu genişleten ekipler, İzmir merkez olmak üzere İstanbul ve  Manisa'da da 34 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Ekipler, sahte para  şebekesinin liderliğini yaptığı belirlenen "Şıh Hacı" lakaplı M.Z.N'yi de  İstanbul'da gözaltına aldı.

Çok sayıda sabıkası olan M.Z.N'nin 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis  cezası ve 20 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.Z.N'nin  İstanbul'da bastığı sahte paraları İzmir'e getirerek şüpheli diğer kişiler  aracılığıyla piyasaya sürdüğü iddia edildi.

13 yaşında oğlunu da aracı yapmış

Sahte para alışverişinde aracı olarak kullanılan şüphelilerden R.K.  ile 13 yaşındaki oğlu Ç.D.K de şebekeyle hareket ettiği tespit edilerek  yakalandı.

Toplam 30 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kapsamında, piyasaya  sürülmek istenen 65 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi savcılık talimatıyla  salıverildi, 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında şebekenin elebaşı  M.Z.N'nin de olduğu 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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