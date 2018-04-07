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İzmir'de 108 kişi böyle yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptığı belirlenen 108 yabancı uyruklu yakalandı.

İzmir'de 108 kişi böyle yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptığı belirlenen 108 yabancı uyruklu yakalandı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:11
İzmir'de 108 kişi böyle yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih  Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonet, midibüs ve otomobili durdurdu. Araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 64 Suriye  uyruklu sığınmacı yakalandı.

Organizatör oldukları iddiasıyla İsmail K. ve Adnan G. ile Suriye  uyruklu Halid E. gözaltına alındı. Araçlarda bulunan lastik bot ve tekne motoruna  el konuldu. Bu arada, Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezi yakınlarında  devriye görevi sırasında bir midibüsü durdurdu. Araçtaki 38'i Suriye, 6'sı Irak  uyruklu 44 kişi yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirFoçaMidilli Adası
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