İzlanda'daki skandal olayın ardından Türkiye'den ilk hamle

Önümüzdeki saatlerde Norveç Elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verileceği ve Bakan Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacağı belirtildi.

İzlanda'daki skandal olayın ardından Türkiye'den ilk hamle
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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da bir havalimanında saatlerce bekletilmesi nedeniyle İzlanda'ya nota verileceği bildirildi. Bekletmenin, sorunsuz geçiş için gerekli yazışmaların yapılmasına rağmen gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşını arayacak.

NE OLMUŞTU?

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 10:44
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