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İzin çıktı! Dev market zincirinin mağazaları Migros'a devredildi

Rekabet Kurulu, Makro Market mağazalarının Migros'a devri işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu

İzin çıktı! Dev market zincirinin mağazaları Migros'a devredildi

Rekabet Kurulu, Makro Market mağazalarının Migros'a devri işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:18
İzin çıktı! Dev market zincirinin mağazaları Migros'a devredildi
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REKABET Kurulu, Makro Market mağazalarının Migros'a devri işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu. Migros da dün KAP'a yaptığı açıklama ile devir işlemini duyurmuştu.

73 MAĞAZA MİGROS'UN OLDU

Rekabet Kurulu, Makro Market A.Ş. tarafından İstanbul, Antalya ve Tekirdağ illerinde Makromarket ve Uyum market adı ile işletilen toplam 73 mağazanın 71'inin kira sözleşmesinin devri yoluyla, ikisinin ise mülk olan mağazanın doğrudan kiralanması yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdiğini internet sitesinde duyurdu.

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