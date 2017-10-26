İYİ Parti’nin logosu ile ilgili tartışmalara Yusuf Halaçoğlu’ndan yanıt

MERAL Akşener, yeni partisini Ankara’da CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Türkiye İyi Olacak” sloganıyla kamuoyuna açıkladı. Meral Akşener'in partisinin ismi “İYİ” logosu da “güneş” oldu. Meral Akşener liderliğinde kurulan yeni partinin önde gelen isimlerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni partinin logosu için yapılan tartışmalara dair açıklama yaptı.
"KENDİ KÜLTÜRÜNDEN HABERİ OLMAYANLARA..."
Twitter hesabından açıklama yapan ve üzerinde Kayı Boyu işaretinin bulunduğu tarihi eserin fotoğrafını paylaşan Halaçoğlu, “İYİ PARTİ ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara. Peki buna ne diyeceksiniz?” diye yazdı.
İşte Yusuf Halaçoğlu'nun o paylaşımı:
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