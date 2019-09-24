İYİ Partili isim "gizli" IMF görüşmesinin detaylarını anlattı

IMF heyeti ile görüşen CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan açıklama geldi. Taraflar bu görüşmenin gizli olmadığını IMF'yi ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davet ettiğini söyledi.Bu iki açıklamadan sonra da İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama geldi.Yılmaz,Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye ekonomisinin içine düştüğü krizden nasıl kurtulacağı ile faizdeki indirimlere rağmen TL' nin nasıl olup da dalgalanmadığı sorularına yanıt aradığını söyledi.Sözcü Gazetesi'ne konuşan Yılmaz, "IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, gibi üst düzey bir yöneticinin Türkiye'de olması, akıllara, 'Acaba Türkiye IMF ile mi anlaşacak' sorularını akla getirmiyor değil" dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 40-45 dakika süren görüşmemizde IMF heyeti bizden Türkiye ekonomisini değerlendirmemizi istedi. Yorum yapmadılar, sadece dinlediler. Daha önce kamuoyuna defalarca açıkladığımız görüşlerimizi onlarla da paylaştık. 3 soru sordular. Birinci soru ekonomiye ilişkin genel değerlendirmeye ilişkindi. Bunun dışında 'Ekonominin düzelmesi için neler önerebilirsiniz' ve 'Faiz indirimlerine rağmen TL sizce neden görece istikrarlı kaldı' şeklinde iki soru sordular. Faiz indirimlerine rağmen dövizin artmamasının ekonominin büyümemesinden, iç talebin düşmesinden kaynaklandığını anlattım ve 'Ekonomi büyümeyince dövize talep olmuyor, cari fazla veriliyor, olay bu' dedim."

HOMSEN NEDEN TÜRKİYE'DE?

Durmuş Yılmaz, görüşmeye Faik Öztrak'ın yanı sıra IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan ve IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi Ben Kelmason'un katıldığını belirtirken Thomsen'in niçin Türkiye'de olduğuna anlam veremediğini de ifade etti.4. Madde görüşmelerinin normalde IMF'nin alt düzey teknik uzmanlarıyla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Thomsen gibi yöneticiler ise daha üst düzeydeki anlaşma ve görüşmeler için devreye girer. Thomsen'i, Ankara'da görünce insanın aklına, iktidar IMF ile yeni bir anlaşma yapmaya mı hazırlanıyor sorusu gelmiyor değil" diye konuştu.

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE PARTİMDEN İZİN İSTEDİM

IMF'nin, Türkiye ekonomisinin nasıl düzeleceğine ilişkin reçete oluşturmaya çalışması ile IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen'in Ankara'da olması ekonomi çevrelerinde de soru işaretleri oluşturdu. Yılmaz, IMF'yi Türkiye'ye iktidarın davet ettiğini, IMF'nin muhalefeti de dinlemek istediğini belirtirken, "TBMM'deki odamı arayıp görüşme talebini iletmişler. Yönetim görevim olmadığı için partime sordum, olumlu yanıt alınca görüşmeye gittim. Ortada gizli kapaklı bir durum yok" dedi.

CHP'Lİ ÖZTRAK: GİZLİ SAKLI BİR GÖRÜŞME YAPMADIK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Gizli saklı bir görüşme yapmadık" dedi. CHP ve İyi Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile toplantı yaptıklarına ilişkin tartışmaların gündeme gelmesi üzerine Faik Öztrakaçıklamalarda bulundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Öztrak, "Gizli olan bir şey yok. Basın mensupları oradaydı. Soru da sordular, fotoğraf da çektiler. Takip edildiğimiz doğrudur da bizim bundan endişemiz yok. Böyle gizlilik olur mu? Muhalefet, IMF'nin daveti üzerine gidecek ve bu gizli kalacak. Böyle bir şeyin olması mümkün değil" dedi. "Sanki IMF'yi bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar" diyen Öztrak, "4. Madde görüşmeleri kapsamında iktidar ne kadar muhatapsa biz de IMF ile o kadar muhatabız . Hükümeti bu konuda panikte görüyorum. Bunlar nereden çıkıyor" ifadelerini kullandı.