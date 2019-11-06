İyi Parti'de şok eden ölüm
İl Başkanı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
GÜNDEM 06.11.2019, 19:09 06.11.2019, 19:10
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen Bayrak'ın da bulunduğu 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında devrildi.
Kazada İl Başkanı Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandı.
Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.
Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5