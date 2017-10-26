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İYİ Parti'ye kapatma davası

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformuna bağlı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti’nin kapatılması için dilekçe verdi. TAY-DER, savcılığa sunduğu dilekçesinde, parti isminin Kayı Boyu’nun simgesine benzemesine dikkat çekerken, yine içerikte Siyasi Partiler Kanununa aykırı olarak kurulduğu belirtildi

İYİ Parti'ye kapatma davası

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformuna bağlı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti’nin kapatılması için dilekçe verdi. TAY-DER, savcılığa sunduğu dilekçesinde, parti isminin Kayı Boyu’nun simgesine benzemesine dikkat çekerken, yine içerikte Siyasi Partiler Kanununa aykırı olarak kurulduğu belirtildi

26 Ekim 2017 Perşembe 19:00
İYİ Parti'ye kapatma davası
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MHP’DEN  ihraç edilen Meral Akşener’in merakla beklediği partinin ismi, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtılmıştı. Yeni partinin ismi İYİ Parti olduğu açıklanırken, partinin adı bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti isminin Kayı Boyu’na benzediği ifade edilirken, Akşener ve partinin kurucular kurulu üyeleri bugün Anıtkabir’i ziyaret etti. Akşener, partinin amblemi ve logosuna yönelik eleştirilere, “İlgiye bağlıyorum” şeklinde cevap verdi.

Partiye kapatma davası

Öte yandan, yeni kurulan partiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu’na bağlı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Meral Akşener’in yeni kurduğu İYİ Parti’nin kapatılması dilekçe verdi. TAY-DER'in avukatı Ela İlden kapatma davasına ilişkin hazırladığı dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. TAY-DER, savcılığa sunduğu dilekçesinde, parti isminin Kayı Boyu’nun simgesine benzediğine dikkat çekti. Yine dernek kapatma davası dilekçesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96’ıncı maddesine göre tarihte Türklere mal edilen herhangi bir simge ya da bayrağı parti logosu olarak kullanmasının kesin şekilde yasak olduğu belirtildi.

Bir kurucunun Kayı Boyu ile ilgili paylaştıkları dilekçede

TAY-DER dilekçesinde, parti kurucular kurulunda bulunan bir ismin sosyal medya hesabından paylaştıklarını da ayrıntılı bir şekilde sundu. Dernek, kişinin Kayı Boyu ve bayrağını paylaşarak partiye atıfta bulunduğunu ve bu durumun kanıt olarak kullanabileceğine dikkat çekildi.

Dernek dilekçesinde ayrıca, “Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz. Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener adlı şahsın seçildiği İYİ Parti adlı siyasi partinin logosunun aşağıdaki fotoğrafta da görülen ‘8 ışınlı (huzmeli) Güneş’ olduğu belirtilmiş ve bu logo kamuoyuna resmî ağızlardan deklare edilmiştir. Yanı sıra Oğuz Türklerinin Kayı Boyu’nun resmini sunduğumuz simgesi ve aynı zamanda bayraklarının flaması da sanki mezkur partinin gayri resmi logosu imiş gibi pervasızca kullanılmakta; bu kullanım ve paylaşım sadece sıradan parti üyeleri ile sınırlı kalmamakta, partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere tepe üyelerince de açık ve net şekilde kullanılmaktadır” denildi.

Diriliş dizisinden örneklerde verildi

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Uzun süredir TRT’de gösterimde olan Diriliş Ertuğrul adlı dizi filmde de Kayı Boyu Türklerinin simgesi kabaca IYI şeklinde ve tabi tarihi motiflere de uygun olarak gösterilmekte; bu nedenle tarih şuuru yüksek çok sayıda vatandaşımız araba camlarından parmaklarındaki yüzüklerine kadar bu sembolü geniş şekilde ve gururla kullanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunu da kuran Kayı Boyu Oğuz Türklerinin simgesi ve bayrak flaması, 2 ok ve 1 yay figüründen oluşur, Türk ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu bilgi bütün tarihi kaynaklarda bu şekilde geçmekte olup hiçbir tereddüte mahal yoktur. Bu logolar, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96/1 maddesinde yazılı ‘daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz’ yasağını açıkça çiğnediğinden siyasi partiler hukukuna mugayirdir. Nitekim Kanun maddesinin esbâb-ı mûcibesini destekler şekilde millî hassasiyeti yüksek vatandaşlarca yanlış algılamaya sebebiyet verebilecek ve neticede diğer partiler yönünden haksız rekabete sebep olacak bir tutum sergilendiği açıktır."

TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, partinin adının bile hukuka aykırı olduğunu, İYİ kelimesinin Kayı Boyu'nun bilinen flamasındaki kabaca IYI yazısını çağrıştırdığını ve zaten tüm partililerin de ilk günden Kayı Boyu'nun flamasını kendi bayrakları gibi sahiplendiklerini öne sürdü. 

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiKapatma
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