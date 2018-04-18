İYİ Parti seçime girecek mi? Akşener'den açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ''An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım, 100 bin imza ile aday olacağım. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı.
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
''Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecek ve alacak. Abiler korktu. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Bu seçimin bizim açımızdan herhangi bir problemi yok. 15 Temmuz'da seçim yaparlar demiştim. An itibarıyla seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz 16 Nisan'a çalıştık. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım 100 bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar korkunun ecele faydası yok. Hayırlı olsun seçim ülkemize milletimize.''
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