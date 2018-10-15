İYİ Parti, seçim öncesi direksiyonu AK Parti'ye kırdı!

24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP'yle birlikte 'Millet İttifakı' blokunda yer alan İYİ Parti , yerel seçimler öncesi direksiyonu AKP tabanına kırdı. Parti yönetiminde, partinin " CHP ve HDP'yle yan yana anılmasının İYİ Parti'ye zarar verdiği" belirtilirken, parti Meclis'te de AKP'ye 'şartlı destek' verecek. AKP'nin hazırladığı bir yasa teklifinin işçinin, memurun, emeklinin, esnafın veya Türkiye dış politikasının yararına olması halinde İYİ Parti, o düzenlemeleri Meclis'te destekleyecek.

İTTİFAK YERİNE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLUNACAK

İYİ Parti'nin, yerel seçimlerde "CHP ile birlikte ittifak halinde olmaktansa, bazı iller için iş birliği içinde olmayı" tercih edeceği belirtiliyor. İYİ Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de "AK Parti ve MHP ittifakının oylarını düşüreceği" değerlendirmeleri de yapılıyor.

ŞEHİRLER ÜZERİNDEN MUTABAKAT FORMÜLÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; parti, 24 Haziran seçiminde il ve ilçelerde, ikinci ve üçüncü olan partilerin işbirliği yapmasıyla, yerel seçimin sonucunun değiştirilebileceğini de hesaplıyor. "AK Parti ile işbirliği yapılması" halinde, 24 Haziran'da ikinci sıraya düştüğü illerden "birinci parti olarak çıkabilmeyi" de hesaplayan İYİ Parti yönetimi, yerel seçimde CHP'den alacağı 'emanet oylar' yerine kendi tabanından alacağı oylarla hareket etmeyi planlıyor. AK Parti'li ve MHP'li seçmenin oylarına talip olan İYİ Parti, 'işbirliğini' öne çıkartarak; "şehirler üzerinde mutabakat formülünü" de yaşama geçirmek istiyor.

AK PARTİ'YE ŞARTLI DESTEK

CHP'nin yerel seçimlerde, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki ilçeler ile doğu bölgelerinde HDP'yle işbirliği içinde olmasının İYİ Parti'yi hedeflenen AK Parti ve MHP tabanından uzaklaştıracağı" değerlendirmelerinin de yapıldığı İYİ Parti, Meclis'te de "AKP'yi şartlı destekleyecek." Desteğin gerekçesi ise kamuoyuna, " İYİ Parti, düşmanlık ve kökten reddedişlerin yapıldığı bir siyasi parti değil" olarak açıklanacak. Böylece İYİ Parti'nin, 24 Haziran seçimleri dönemi ve sonrasında AK Parti ve MHP 'nin partiyi " HDP'yle yan yana getirme durumundan uzaklaştıracağı" ifade ediliyor.