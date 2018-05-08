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İyi Parti'nin kritik ismi FETÖ'den gözaltına alındı

Son dakika! İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında bulunan, FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ'den yeniden gözaltına alındı

İyi Parti'nin kritik ismi FETÖ'den gözaltına alındı

Son dakika! İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında bulunan, FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ'den yeniden gözaltına alındı

08 Mayıs 2018 Salı 10:38
İyi Parti'nin kritik ismi FETÖ'den gözaltına alındı
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İYİ Parti'nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık, sabah saatlerinde FETÖ'den gözaltına alındı.
EVİNDEN ALINDI
İyi Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İyi Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöİYİ Parti
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