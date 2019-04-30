İYİ Parti Milletvekili cenazenin başına geldi: Mekanın cehennem olsun!

12 Eylül askeri darbesinin simge isimlerinden biri olan, işkenceci olarak anılan Mamak Cezaevi Müdürü Emekli Albay Raci Tetik, 2012 yılından bu yana kaldığı Çamlıca Bakım ve Rehebilitasyon Merkezi'nde 88 yaşında yaşamını yitirdi.

12 Eylül darbe döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan Emekli Albay Raci Tetik'in cenaze töreninde protesto yaşandı. Bozkurt işaretleri yapan grup, "İşkenceci Raci" diyerek sloganlar attı. Protestocu grubun ardından, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de, Raci Tetik'in cenazesinin başına gelerek "işkenceci" dedi. Çelik, "Binlerce kişiye işkence yaptı. İnsanların ölümüne neden oldu. Biz buraya hakkımızı helal etmemeye geldik. Mekanı cehennem olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"İŞKENCECİ RACİ"

O dönem Mamak Cezaevi'nde kaldıklarını ve işkenceye uğradıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi, bozkurt işaretleri yaparak Raci Tetik'in aleyhine, "İşkenceci Raci" ve "Cehennemde ateşi bol olsun" şeklinde sloganlar attı.

Haklarını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Cenazenin Türk Bayrağı'na sarılı olmasına da grup tarafından tepki gösterildi. Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi. Selimiye Camii'nde yapılması planlanan cenaze töreni Şakir'in Camii'nde gerçekleştirildi.

İYİ Parti Milletvekili Cenazenin Başına Geldi: Mekanı Cehennem Olsun İnşallah

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 1931 yılında doğan Raci Tetik, Temmuz 1980'de Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olarak atandı. 12 Eylül darbesiyle birlikte cezaevini 4 yıl yönetti.