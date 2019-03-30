İYİ Parti Manavgat İlçe Gençlik Kolları istifa etti

İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Metin Ünal yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan göreve başladığını belirterek, çeşitli projelerle İYİ Parti Gençlik Kollarını daha aktif olarak çalışmasını sağlamayı hedeflediğini kaydetti. İYİ Parti ilçe yönetiminin kendilerine uygun gördüğü görevin bayrak asıp indirmek, broşür dağıtmaktan ibaret olduğunu anladıklarını kaydeden Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçe başkanının; başkaları tarafından yönlendirilerek parti siyasetine uygun hareket etmemesi, İYİ Parti ilkelerine uygun davranmaması; İYİ Parti'nin Manavgat'ta pasif kalmasına sebep olmuş, zamanla da yok olmasına sebep olacaktır. Zira, seçim öncesi büyük önem arzeden, İYİ Parti'ye gönül vermiş insanların birlik olup güçlendiği yer olan seçim koordinasyon merkezi dahi yeterli sayıya ulaşılamadığından açılamamıştır. Ayrıca; İYİ Parti İlçe Başkanı'nın pasifliği, meclis üye aday sayısında da kendisini göstermiştir. Manavgat İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak şahsım bile İYİ Parti'ye üye yapılmadığını sonradan öğrenmiş bulunmaktayım. İYİ Parti'ye üye olmak isteyen ve üye olduğunu zanneden pek çok kişinin üyeliklerinin de yapılmadığı bilgisine ulaştım. Partiye üyelik kayıtlarının yapılmamasının altında yatan sebep ise 400 üye sınırını geçirmemek, seçimli kongreye gitmemek, seçimli kongrede kendisine oy vermeyecek vatandaşların parti üye kayıtlarını yapmayarak kendi siyasi geleceğini garantiye almaya çalışmak gibi küçük hesaplardır."

İYİ Parti Gençlik Kolları'nın partini geleceği olduğunu vurgulayan Metin Ünal, "Temiz kalmaya çabalayanları elinin tersiyle itenleri görüyoruz. Çıkarsız geldik ve öyle gideceğiz. Ama vefasızlığa tahammül edemiyoruz. Öfkeliyiz. İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan istifamızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.