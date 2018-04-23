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İyi Parti ile Meclis'te oturma düzeni değişti, sandalye krizi çıktı

CHP'nin gönderdiği 15 milletvekili ile Meclis'te grup kurabilen İyi Parti için oturma düzeni değişti. MHP'liler kendilerine ayrılan yeri beğenmeyince tartışma çıktı

İyi Parti ile Meclis'te oturma düzeni değişti, sandalye krizi çıktı

CHP'nin gönderdiği 15 milletvekili ile Meclis'te grup kurabilen İyi Parti için oturma düzeni değişti. MHP'liler kendilerine ayrılan yeri beğenmeyince tartışma çıktı

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:22
İyi Parti ile Meclis'te oturma düzeni değişti, sandalye krizi çıktı
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İYİ Parti'nin CHP'den geçen 15 milletvekiliyle grup kurması Meclis Genel Kurulu'nun oturma düzenini değiştirdi. 23 Nisan özel oturumunda sandalye krizi yaşandı.

MHP'LİLER İTİRAZ ETTİ
İYİ Parti'nin de grup oluşturup Meclis'te yer almasından sonra TBMM'de oturma krizi yaşandığı öğrenildi. MHP'lilerin kendilerine ayrılan yeri beğenmedikleri bildirilerek tartışma yaşandığı öğrenildi.

İLK GRUP TOPLANTISI YARIN
İYİ Parti, Meclis'te grup toplantısı düzenleme, TBMM Başkanlık Divanı ile komisyonlarda temsil edilme ve TBMM Genel Kurulu'nda grup adına konuşma haklarını da elde etti. Vekil olmadığı için Genel Başkan Akşener grup başkanı olamayacak. Yarın grup toplantısında grup başkanı, başkanvekilleri seçilecek. Meclis'te oda ve makam aracı tahsisleri yapılacak.

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