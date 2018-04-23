İyi Parti ile Meclis'te oturma düzeni değişti, sandalye krizi çıktı

İYİ Parti'nin CHP'den geçen 15 milletvekiliyle grup kurması Meclis Genel Kurulu'nun oturma düzenini değiştirdi. 23 Nisan özel oturumunda sandalye krizi yaşandı.

MHP'LİLER İTİRAZ ETTİ

İYİ Parti'nin de grup oluşturup Meclis'te yer almasından sonra TBMM'de oturma krizi yaşandığı öğrenildi. MHP'lilerin kendilerine ayrılan yeri beğenmedikleri bildirilerek tartışma yaşandığı öğrenildi.

İLK GRUP TOPLANTISI YARIN

İYİ Parti, Meclis'te grup toplantısı düzenleme, TBMM Başkanlık Divanı ile komisyonlarda temsil edilme ve TBMM Genel Kurulu'nda grup adına konuşma haklarını da elde etti. Vekil olmadığı için Genel Başkan Akşener grup başkanı olamayacak. Yarın grup toplantısında grup başkanı, başkanvekilleri seçilecek. Meclis'te oda ve makam aracı tahsisleri yapılacak.