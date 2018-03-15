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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve Kurucular Kurulu üyeliği de bulunan Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve Kurucular Kurulu üyeliği de bulunan Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu

15 Mart 2018 Perşembe 10:18
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem istifa etti
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İYİ Parti'li Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Erdem şunları yazdı:
 
"İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.
Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Allah’a emanet olunuz..."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMustafa ErdemIstifa
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