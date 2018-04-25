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İyi Parti'den gündeme oturacak Cumhurbaşkanlığı çıkışı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adaya sıcak bakmadıklarını belirtedek "Gül. CHP ve SP'nin adayı olabilir. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi

İyi Parti'den gündeme oturacak Cumhurbaşkanlığı çıkışı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı adaya sıcak bakmadıklarını belirtedek "Gül. CHP ve SP'nin adayı olabilir. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:18
İyi Parti'den gündeme oturacak Cumhurbaşkanlığı çıkışı
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CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için her partinin kendi adayını çıkarması durumunda muhalefetin başarı gösterebileceğini söyleyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, adaylarının Meral Akşener olduğunu söyledi. Aydın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili olarak da "CHP ve SP'nin adayı olabilir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER 5 AYDA 36 İL GEZDİ"

Aydın ile görüşen gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'deki programında Aydın'ın söylediklerini aktardı. Buna göre İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adaya sıcak bakmıyor.

Küçükkaya'nın aktardığına göre çatı adayla ilgili olarak "Her zaman ters tepiyor" değerlendirmesinde bulunan Aydın, "Biz motive olduk, Genel Başkan 5 ayda 56 il gezdi. Yola çıkarken cumhurbaşkanı adayı olduğunu deklare etti. Hiç çalışmayan ve bekleyen, adaylık için teklif bekleyen Sayın Abdullah Gül'ün ismi geçiyor. Çatı adayda yokuz" ifadelerini kullandı.
"HDP DE KENDİ ADAYINI ÇIKARSIN"

 Milletvekili seçimi için Saadet Partisi ile işbirliğine hazır olduklarını ve büyük aşama kaydettiklerini anlatan Aydın, "Parlamenter sistem istiyoruz. Hukukun üstünlüğü istiyoruz. Her parti en güçlü ismiyle çıksın. CHP ve SP 'En güçlü adayımız Gül' diyorsa onunla çıksın. Bizim en güçlü adayımız Akşener. HDP de kendi adayını çıkarsın" dedi.

CHP'den istifa edip İyi Parti'ye katılan 15 vekille ilgili soruya da yanıt veren Aydın, "Onlar YSK'nın bizim seçime girmemizi engellemesine yönelik atak yaptılar. Hayatımız boyunca kendilerine teşekkür edeceğiz. Bu arkadaşlarımız istedikleri an gidebilirler ya da kalabilirler" dedi.

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